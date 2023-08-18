Украинская журналистка назвала Лукашенко уникальным человеком после интервью

Украинская журналистка Диана Панченко лестно выразилась о президенте Белоруссии Александре Лукашенко после интервью с ним. Запись беседы опубликована на сайте лидера республики.

"Я общалась со всеми президентами Украины. Смотрела сотни интервью политиков разного калибра со всего мира. Говорю уверенно: Лукашенко — человек уникальный ", — приводит слова журналистки Telegram-канал "Пул Первого", близкий к белорусскому лидеру.

Она отметила, что, когда Лукашенко занял пост президента, Украина была страной надежд, а Белоруссия не обладала даже долей того потенциала. Сейчас, по словам Панченко, ВВП Белорусии на душу населения — в два раза выше, чем на Украине, а в стране — порядок и мир.

Журналистка подчеркнула, что в этом интервью было много того, чего белорусский лидер ещё никогда не говорил.

"Что важно — я задавала самые острые вопросы. К чести Лукашенко и его пресс-службы — никто не просил их согласовывать", — отметила Панченко.