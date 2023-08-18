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17 августа, 22:44

Украинские военные заминировали тела сослуживцев в ЛНР, заявил российский боец

Замкомбата Птичка: ВСУ заминировали брошенные тела сослуживцев в Новосёловском

Перед отступлением из посёлка Новосёловское, находящегося в Луганской Народной Республике (ЛНР), бойцы Вооружённых сил Украины заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом рассказал заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

"Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новосёловском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно когда сдёргиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наёмниками или самими же военнослужащими Вооружённых сил Украины", — приводит слова бойца РИА "Новости".

Минобороны показало кадры освобождения Новосёловского в ЛНР

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Ранее замкомбата с позывным Птичка сообщал, что украинские военные при отступлении из посёлка Новосёловское бросили тела своих сослуживцев, забрав только погибших офицеров и иностранных наёмников. По его словам, ВСУ не позволяют и российской стороне вывезти брошенные ими тела, ведя обстрел по эвакуационным группам.

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ТАСС / AP / Gregor Fischer

Кузьма Спирин
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