Перед отступлением из посёлка Новосёловское, находящегося в Луганской Народной Республике (ЛНР), бойцы Вооружённых сил Украины заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом рассказал заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

"Сами украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новосёловском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно когда сдёргиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наёмниками или самими же военнослужащими Вооружённых сил Украины", — приводит слова бойца РИА "Новости".