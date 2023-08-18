Российская скрипачка-виртуоз выступила перед бойцами СВО и назвала их лучшей публикой

Всемирно известная скрипачка, победитель многих международных конкурсов Марианна Васильева рассказала о своей поездке в Донбасс. Хрупкая девушка отправилась на фронт поддержать российских бойцов с помощью искусства, пишет газета "Петербургский дневник".

Васильева, которая вернулась из Европы в Россию почти сразу после начала специальной военной операции, подчеркнула, что не знает лучшей публики, чем российские военные. По её словам, бойцы остро чувствуют музыку, пропускают через себя, потому что ценят каждую минуту жизни.

"Никакая филармоническая публика не сравнится с нашими ребятами. После выступлений они дарят мне шоколад, который очень необходим им самим для поддержания сил. И это самая большая награда", — рассказала Васильева.

Скрипачка добавила, что ей не страшно было жить в Донецке. По словам Васильевой, в этом городе ей комфортнее всего.

19 августа в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге состоится показ картины "Скрипичный ключ" журналиста Артура Ходырева о гуманитарной поездке Марианны Васильевой и писателя Александра Пелевина в Донбасс.