Байден готов к переговорам с Ким Чен Ыном, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", — приводит слова Кирби японское информационное агентство Kyodo.

Координатор уточнил, что Пхеньян пока не ответил на предложение Вашингтона.