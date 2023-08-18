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17 августа, 23:10

Байден готов к переговорам с Ким Чен Ыном, заявили в Белом доме

Кирби: США готовы обсудить с КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова

<p>Джо Байден, Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / AP / <a href="http://kcna.kp/ru/media/photo/q/6227ecbfe96007c7ee83e55bdaca70f6ccfda13533ddcbd1a83d589e29d5324ddf7ea624415f7f81f6b499ea6039f9b3a82f0aaf2e627807f053614b014d4daff5e39ddb91ee66ab2887d014a720d8d84990cefeb8a6741622c1a328ef1ef1c4ee4f297cff5b3d8794f7de914cb7fbf6f4cf1bdb4aa31039bf81a17abcf075facf7cb0ca6f8535a8f440c90e1716032986e3f678356c6bea6037dffb29b9da0c.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК</a></p>

Джо Байден, Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / AP / ЦТАК

Президент США Джо Байден готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", — приводит слова Кирби японское информационное агентство Kyodo.

Координатор уточнил, что Пхеньян пока не ответил на предложение Вашингтона.

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Никита Никонов
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