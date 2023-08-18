Байден готов к переговорам с Ким Чен Ыном, заявили в Белом доме
Кирби: США готовы обсудить с КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова
Джо Байден, Ким Чен Ын. Обложка © ТАСС / AP / ЦТАК
Президент США Джо Байден готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", — приводит слова Кирби японское информационное агентство Kyodo.
Координатор уточнил, что Пхеньян пока не ответил на предложение Вашингтона.
Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил о неизбежности ядерной войны по вине США и их марионеток. По его словам, Вашингтон одержим манией подобного конфликта.