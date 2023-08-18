Эколог разгромил эффективность противоминных сеток на Украине
Эколог Балинский заявил о бесполезности противоминных сеток на пляжах Одессы
Противоминные сетки на пляжах Одессы не несут никакой пользы. Об этом заявил эколог Владислав Балинский.
По словам эксперта, он пришёл к такому выводу, поныряв на инклюзивном пляже и увидев, что сетки запутались на большей протяжённости пляжа.
"Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан", — приводит слова эколога украинское издание "Вести".
Напомним, ранее на Украине заявили о планах обезопасить пляжи Одессы с помощью защитных сетей. По мнению местных чиновников, эта мина способна предотвратить попадание мин в зону купания.
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