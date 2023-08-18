Эколог разгромил эффективность противоминных сеток на Украине

Противоминные сетки на пляжах Одессы не несут никакой пользы. Об этом заявил эколог Владислав Балинский.

По словам эксперта, он пришёл к такому выводу, поныряв на инклюзивном пляже и увидев, что сетки запутались на большей протяжённости пляжа.

"Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан", — приводит слова эколога украинское издание "Вести".