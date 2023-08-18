Замаскированные объекты ВСУ не укрылись от российских штурмовиков
Минобороны: Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ
При помощи ракетных ударов экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили замаскированные объекты и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Боевая работа Су-25 ВКС РФ в зоне СВО. Видео © Минобороны
"Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, в результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После поражения вражеских объектов были выпущены тепловые ловушки, а экипаж вернулся на аэродром вылета.
Ранее Лайф писал, что российские военные при помощи ракетного удара уничтожили воинский эшелон Вооружённых сил Украины. Он находился на станции Межевая Днепропетровской области.
Минобороны