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Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 03:41
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Замаскированные объекты ВСУ не укрылись от российских штурмовиков

Минобороны: Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ

При помощи ракетных ударов экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили замаскированные объекты и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Боевая работа Су-25 ВКС РФ в зоне СВО. Видео © Минобороны

"Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, в результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После поражения вражеских объектов были выпущены тепловые ловушки, а экипаж вернулся на аэродром вылета.

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Ранее Лайф писал, что российские военные при помощи ракетного удара уничтожили воинский эшелон Вооружённых сил Украины. Он находился на станции Межевая Днепропетровской области.

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Минобороны

Кузьма Спирин
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