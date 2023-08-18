Военнослужащая ВСУ рассказала, как оставила службу в армии ради семьи из ДНР

Бывшая военнослужащая ВСУ рассказала, как сбежала со службы в украинской армии ради семьи, которая живёт в ДНР. Историю женщины публикует РИА "Новости".

Юлия Ганыч подписала контракт с ВСУ в 2019 году. Служила она в Мариуполе поваром военного госпиталя, однако после начала спецоперации госпиталь переехал в Днепропетровск, а затем уже оттуда Юлию перевели в Кировоград. Женщину очень тревожило то, что происходит в ДНР, где находилась её семья, поэтому она решила бежать к родным.

Сперва Юлия поехала автобусом до Германии, оттуда — в Польшу, где пересела на самолёт до Грузии, а далее через Ростов-на-Дону в ДНР. При этом, по её словам, ни на одной границе вопросов из-за военной службы к ней не возникло, хотя сейчас на Украине она считается дезертиром.

"Я приехала 2 августа, приехала, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка. Ну и видя весь этот непорядок в стране и то, что происходит, — мне это не нравится и не нравилось. Просто так получилось, что мы (семья. — Прим. Лайфа) выехали, а я задержалась там, на Украине", — сказала Ганыч.

Юлия призналась, что, когда говорила знакомым о своих планах, те отговаривали её и пугали. Теперь же женщина советует всем, кто хочет переехать в Россию, не сомневаться в таком решении и не бояться.

"Ну, вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди — и всё хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хотят, — чтобы не боялись, ехали", — сказала Ганыч, добавив, что теперь планирует получить российский паспорт.