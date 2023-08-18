Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

В Москве ожидаются сильные грозовые дожди, может выпасть до 15 миллиметров осадков. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Оценки показывают до 15 миллиметров в Москве, что составляет... около 20% от месячной нормы осадков", — передаёт РИА "Новости" его слова.