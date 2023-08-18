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18 августа, 06:22

Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

Синоптик Тишковец: В Москве 18 августа может выпасть до 15 мм осадков

В Москве ожидаются сильные грозовые дожди, может выпасть до 15 миллиметров осадков. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Оценки показывают до 15 миллиметров в Москве, что составляет... около 20% от месячной нормы осадков", — передаёт РИА "Новости" его слова.

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А в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода и до плюс 24–25 градусов тепла. Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.

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Агентство городских новостей "Москва" / Новосильцев Артур

Светлана Оперук
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