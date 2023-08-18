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Опубликовано 18 августа 2023, 06:51
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Отряд ВКС РФ вернул экстренно севший в зоне боевых действий вертолёт Ми-28

Российские военнослужащие сумели восстановить повреждённый у линии соприкосновения боевой вертолёт Ми-28 и вернуть его на базу. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказали спасатели и инженеры ВКС РФ.

Во время очередного вылета у Ми-28 оказалась разрушена одна из лопастей, в результате чего экипаж принял решение выполнить экстренную посадку вблизи линии фронта. Сперва на место прибыла поисково-спасательная группа, которая охраняла винтокрылую машину до прибытия технического состава. Затем на другом вертолёте прибыл и сам отряд техников с запчастями.

"От начала ремонта до взлёта с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники", — рассказал командир группы ПСС.

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По словам инженера ВКС, ремонт вертолёта с заменой лопасти был выполнен в четыре раза быстрее отведённого на подобные работы времени. В результате машину удалось оперативно вернуть в строй.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина в зоне спецоперации, который, несмотря на обстрел со стороны украинских войск, смог определить координаты вражеской артиллерии и передать их в командный пункт.

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Максим Плетнёв
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