Молодой сотрудник ПВЗ Ozon в Москве накинулся на клиента после его претензий

В московском торговом центре "Столица" 17-летний сотрудник ПВЗ маркетплейса Ozon набросился на клиента из-за его возмущения по поводу долгого ожидания заказа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Драка в ПВЗ Ozon между мужчиной и подростком. Видео © Telegram / Mash

Мужчина пришёл в пункт выдачи за заказом, но сотрудник попросил подождать, пока он пробьёт поступившие коробки. Клиенту пришлось сначала смиренно постоять внутри, потом погулять по торговому центру. Терпение закончилось через полчаса. Мужчина вернулся и спросил у сотрудника, когда получит заказ. Однако парень продолжил заниматься своими делами. Он даже попросил клиента подвинуться, чтобы взять очередную коробку. Тогда мужчина затолкал парня в кабинку, после чего тот решил в долгу не оставаться и замахнулся рукой в направлении лица соперника. Завязалась драка, которую позднее смог остановить охранник ТЦ.

На место приехала полиция, которая в итоге забрала обоих. Сотрудник снял с себя побои и позже написал заявление на недовольного клиента.

В Ozon Лайфу заявили, что отсмотрели полные записи с камер и выяснили, что 30-минутного ожидания выдачи товара якобы не было, а клиент первым проявил агрессию в адрес сотрудника, что, "конечно, не оправдывает ответной агрессии". Там добавили, что остаются на связи с владельцем пункта и правоохранительными органами, если понадобится помощь в урегулировании инцидента.