В МЧС экстренно предупредили жителей Москвы о ливне с грозой и шквалистым ветром

В Москве 18 августа после обеда ожидаются гроза с ливневым дождём и усиление ветра до 15 метров в секунду. Соответствующее экстренное сообщение опубликовано в телеграм-канале ГУ МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в городе Москве ожидаются ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с", — говорится в нём.

В связи с этим спасатели призывают водителей при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных манёвров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.