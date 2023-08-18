Регион

Уведомления отключены

18 августа, 09:11

В МЧС экстренно предупредили жителей Москвы о ливне с грозой и шквалистым ветром

В Москве 18 августа после обеда ожидаются гроза с ливневым дождём и усиление ветра до 15 метров в секунду. Соответствующее экстренное сообщение опубликовано в телеграм-канале ГУ МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в городе Москве ожидаются ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с", — говорится в нём.

В связи с этим спасатели призывают водителей при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных манёвров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Жителям крупных городов России рассказали о погоде на выходные

Жителям крупных городов России рассказали о погоде на выходные

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что сегодня, 18 августа, в Москве ожидаются сильные грозовые дожди. В этот день может выпасть до 15 миллиметров осадков.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
  • Новости
  • Погода
  • МЧС России
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров