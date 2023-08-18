Путин поздравил членов РГО с Днём географа

Президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов с Днём географа и отметил огромную роль Русского географического общества (РГО) в развитии и популяризации науки. Документ размещён на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём географа. Глубоко символично, что этот замечательный праздник мы отмечаем 18 августа, в день основания в 1845 году Русского географического общества", — говорится в тексте.

По словам Путина, РГО объединяет энергичных и неравнодушных профессионалов, а также волонтёров. Благодаря их стараниям в России активно развиваются география, климатология, метеорология и смежные науки, проводятся экспедиции в разные уголки планеты и нашей страны, "приумножая бесценное природное и историко-культурное наследие".

Президент отнёс к заслугам РГО и популярный Всероссийский географический диктант, что повышает интерес россиян к науке. Также глава государства напомнил о великой роли преподавателей географии, которые воспитывают в учениках любовь к Родине и расширяют их кругозор.