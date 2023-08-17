18 августа 2026 года: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы Оглавление Коротко о 18 августа 2026 года Что нельзя делать 18 августа 2026 года Что можно и принято делать 18 августа Какой сегодня праздник в России: День географа Какой церковный праздник 18 августа 2026 года Кто такой мученик Евсигний Антиохийский Евстигней Житник: что означает народное название 18 августа Народные приметы на 18 августа Кто отмечает именины 18 августа Частые вопросы о 18 августа 2026 года 18 августа 2026: День географа и Евстигней Житник. Что можно и нельзя делать, народные приметы, церковный праздник и именины. 19201 19201 18 августа отмечается День географа. Фото © Freepik

Во вторник, 18 августа 2026 года, в России отмечают День географа. В православном календаре это предпразднство Преображения Господня и день памяти мученика Евсигния Антиохийского, а в народной традиции — Евстигней Житник. Life.ru рассказывает, какие праздники приходятся на 18 августа, что, по поверьям, нельзя делать, какие приметы связаны с датой и кто сегодня отмечает именины.

Коротко о 18 августа 2026 года

• В России: День географа.

• В православном календаре: предпразднство Преображения Господня, память мученика Евсигния Антиохийского, Успенский пост.

• В народном календаре: Евстигней Житник, или Луков день.

• Главная тема примет: урожай, хлеб, лук и погода будущей зимы.

• 18 августа 2026 года — вторник, обычный рабочий день.

Что нельзя делать 18 августа 2026 года

Большинство запретов, которые связывают с Евстигнеем Житником, относятся не к церковным правилам, а к народным поверьям. Православная церковь не устанавливает специальных бытовых запретов на эту дату. Ниже — именно фольклорная традиция.

Лениться и откладывать важную работу. День считался хозяйственным: безделье связывали с потерей достатка.

Ссориться, ругаться и сквернословить. Конфликты в этот день считались плохой приметой для дома и урожая.

Небрежно обращаться с хлебом и зерном, выбрасывать хлебные крошки. Для крестьянской культуры это воспринималось как неуважение к урожаю.

Оставлять открытыми запасы еды и зерна. По поверью, так в дом могла «забраться нечисть» и испортить припасы.

Хвастаться удачей и громко рассказывать о планах. Считалось, что так можно «спугнуть» благополучие.

Оставлять маленьких детей без присмотра. В старых поверьях день связывали с активностью нечистой силы после заката.

Отдельно в народных описаниях встречается запрет шуметь, петь и много разговаривать во время полевых работ: считалось, что урожай любит тишину. Сегодня это, конечно, стоит воспринимать как часть фольклора, а не как реальное ограничение.

Что можно и принято делать 18 августа

Заниматься хозяйственными делами, уборкой урожая, заготовками и наведением порядка.

Печь хлеб из зерна нового урожая и делиться им с близкими или соседями — такой обычай связывали с сытостью и благополучием дома.

Убирать и заготавливать лук и чеснок. Отсюда одно из народных названий даты — Луков день.

По старому обычаю есть свежий лук с хлебом, солью и квасом: это считалось символом здоровья и крепости.

Верующим — готовиться к Преображению Господню, которое отмечается 19 августа, и соблюдать Успенский пост в соответствии с церковной традицией и своими обстоятельствами.

Какой сегодня праздник в России: День географа

Главный официальный профессиональный праздник 18 августа в России — День географа. Он отмечается ежегодно в одну и ту же дату и появился в российском календаре в 2020 году.

Дата выбрана не случайно: 18 августа 1845 года было учреждено Русское географическое общество. В 2026 году РГО исполняется 181 год. Общество занимается исследованиями, экспедициями, просветительскими проектами и популяризацией географии, а его региональные отделения работают по всей стране.

День географа касается не только учёных-географов. Его считают профессиональным праздником также для специалистов смежных областей — исследователей территорий, картографов, преподавателей, путешественников и тех, кто занимается популяризацией географических знаний.

Какой церковный праздник 18 августа 2026 года

18 августа 2026 года Русская православная церковь отмечает предпразднство Преображения Господня. Это день подготовки к одному из двунадесятых праздников — Преображению Господню, которое приходится на 19 августа.

Также 18 августа совершается память мученика Евсигния Антиохийского. В церковном календаре на этот день приходятся и памяти преподобномученика Иова Ущельского, священномучеников Анфира и Фавия, мученика Понтия Римлянина, праведной Нонны Назианзской и ряда других святых.

В 2026 году 18 августа приходится на Успенский пост, который продолжается с 14 по 27 августа. Для верующих это время поста, молитвы и подготовки к праздникам второй половины августа.

О том, что можно есть в Успенский пост и какие правила действуют в 2026 году, Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Кто такой мученик Евсигний Антиохийский

Евсигний жил в III–IV веках и много лет служил в римском войске. По церковному преданию, военную службу он оставил уже в глубокой старости и вернулся в Антиохию, где проводил время в молитве, посте и посещении храмов.

Во время правления императора Юлиана Отступника Евсигния обвинили в исповедании христианства. Он открыто выступил в защиту веры и был казнён в 362 году. В житийной традиции говорится, что на момент смерти ему было около 110 лет.

Евстигней Житник: что означает народное название 18 августа

В народном календаре день памяти Евсигния превратился в Евстигнея Житника. Название связывали с жатвой, зерном и «житом» — хлебными злаками. К середине августа крестьяне продолжали уборочные работы и старались сохранить уже собранный урожай.

Ещё одно название даты — Луков день. В это время убирали лук, развешивали связки для хранения и использовали его в еде. В народных поверьях лук считался не только продуктом, но и символической защитой дома.

С Евстигнеем связывали и обрядовые действия на поле: благодарили землю за урожай, старались бережно относиться к хлебу и не оставлять собранное зерно без присмотра. Многие из этих обычаев сегодня сохранились только как этнографическая память.

Народные приметы на 18 августа

По погоде на Евстигнея Житника пытались судить о конце лета, осени и даже будущем декабре. Самые распространённые приметы такие:

Какая погода стоит 18 августа, таким, по поверью, будет и декабрь.

Земляные черви выползли на поверхность — к сырой и ненастной погоде.

Низкие облака связывали с дождями и хорошим грибным сезоном.

Чайки активно купаются в воде — к затяжной непогоде.

Хорошо слышное далёкое эхо вечером считали признаком ясной погоды.

Народные приметы не являются научным прогнозом погоды, но остаются частью традиционного календаря и поискового интереса к дате.

Кто отмечает именины 18 августа

По православному месяцеслову 18 августа связаны с памятью святых, чьи имена носят Евсигний (Евстигней), Иов, Иоанн (Иван), Стефан (Степан), Симон, Евдокия, Дария (Дарья), Мария и Нонна. В календаре также встречаются редкие имена Анфир, Фавий, Понтий, Кантидий, Кантидиан и Сивел.

Именинникам 18 августа традиционно желают здоровья, мира, благополучия и помощи небесного покровителя.

Частые вопросы о 18 августа 2026 года

Какой сегодня праздник 18 августа 2026 года?

В России 18 августа отмечают День географа. В православном календаре это предпразднство Преображения Господня и память мученика Евсигния Антиохийского. В народном календаре — Евстигней Житник, или Луков день.

Что нельзя делать 18 августа?

По народным поверьям не советовали лениться, ссориться, небрежно обращаться с хлебом, оставлять открытыми запасы еды и хвастаться удачей. Это фольклорные запреты, а не требования православной церкви.

Что можно делать 18 августа?

Традиция связывает день с хозяйственной работой, сбором урожая, заготовкой лука и выпечкой хлеба из нового зерна. Верующие готовятся к Преображению Господню и продолжают Успенский пост.

Почему 18 августа называют Евстигнеем Житником?

Народное название возникло от имени мученика Евсигния, которого на Руси называли Евстигнеем, и от слова «жито». Дата приходилась на важный период жатвы и работы с зерном.

Какой церковный праздник 18 августа?

Главная церковная тема дня — предпразднство Преображения Господня. Также церковь чтит мученика Евсигния Антиохийского и других святых, память которых приходится на 5 августа по старому стилю.

Кто отмечает именины 18 августа?

Среди распространённых имён — Иван, Степан, Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Симон, Иов и Евстигней.

18 августа 2026 года — выходной или рабочий день?

18 августа 2026 года приходится на вторник. День географа не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому для большинства россиян это обычный рабочий день.

Итог: 18 августа 2026 года объединяет официальный День географа, православное предпразднство Преображения Господня и народный Евстигнеев день. Главные поисковые темы даты — что сегодня за праздник, что нельзя и можно делать, приметы, церковный календарь и именины.

Авторы Вадим Андреев