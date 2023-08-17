18 августа 2026 года: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы
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18 августа 2026: День географа и Евстигней Житник. Что можно и нельзя делать, народные приметы, церковный праздник и именины.
18 августа отмечается День географа. Фото © Freepik
Во вторник, 18 августа 2026 года, в России отмечают День географа. В православном календаре это предпразднство Преображения Господня и день памяти мученика Евсигния Антиохийского, а в народной традиции — Евстигней Житник. Life.ru рассказывает, какие праздники приходятся на 18 августа, что, по поверьям, нельзя делать, какие приметы связаны с датой и кто сегодня отмечает именины.
Коротко о 18 августа 2026 года
• В России: День географа.
• В православном календаре: предпразднство Преображения Господня, память мученика Евсигния Антиохийского, Успенский пост.
• В народном календаре: Евстигней Житник, или Луков день.
• Главная тема примет: урожай, хлеб, лук и погода будущей зимы.
• 18 августа 2026 года — вторник, обычный рабочий день.
Что нельзя делать 18 августа 2026 года
Большинство запретов, которые связывают с Евстигнеем Житником, относятся не к церковным правилам, а к народным поверьям. Православная церковь не устанавливает специальных бытовых запретов на эту дату. Ниже — именно фольклорная традиция.
- Лениться и откладывать важную работу. День считался хозяйственным: безделье связывали с потерей достатка.
- Ссориться, ругаться и сквернословить. Конфликты в этот день считались плохой приметой для дома и урожая.
- Небрежно обращаться с хлебом и зерном, выбрасывать хлебные крошки. Для крестьянской культуры это воспринималось как неуважение к урожаю.
- Оставлять открытыми запасы еды и зерна. По поверью, так в дом могла «забраться нечисть» и испортить припасы.
- Хвастаться удачей и громко рассказывать о планах. Считалось, что так можно «спугнуть» благополучие.
- Оставлять маленьких детей без присмотра. В старых поверьях день связывали с активностью нечистой силы после заката.
Отдельно в народных описаниях встречается запрет шуметь, петь и много разговаривать во время полевых работ: считалось, что урожай любит тишину. Сегодня это, конечно, стоит воспринимать как часть фольклора, а не как реальное ограничение.
Что можно и принято делать 18 августа
- Заниматься хозяйственными делами, уборкой урожая, заготовками и наведением порядка.
- Печь хлеб из зерна нового урожая и делиться им с близкими или соседями — такой обычай связывали с сытостью и благополучием дома.
- Убирать и заготавливать лук и чеснок. Отсюда одно из народных названий даты — Луков день.
- По старому обычаю есть свежий лук с хлебом, солью и квасом: это считалось символом здоровья и крепости.
- Верующим — готовиться к Преображению Господню, которое отмечается 19 августа, и соблюдать Успенский пост в соответствии с церковной традицией и своими обстоятельствами.
Какой сегодня праздник в России: День географа
Главный официальный профессиональный праздник 18 августа в России — День географа. Он отмечается ежегодно в одну и ту же дату и появился в российском календаре в 2020 году.
Дата выбрана не случайно: 18 августа 1845 года было учреждено Русское географическое общество. В 2026 году РГО исполняется 181 год. Общество занимается исследованиями, экспедициями, просветительскими проектами и популяризацией географии, а его региональные отделения работают по всей стране.
День географа касается не только учёных-географов. Его считают профессиональным праздником также для специалистов смежных областей — исследователей территорий, картографов, преподавателей, путешественников и тех, кто занимается популяризацией географических знаний.
Какой церковный праздник 18 августа 2026 года
18 августа 2026 года Русская православная церковь отмечает предпразднство Преображения Господня. Это день подготовки к одному из двунадесятых праздников — Преображению Господню, которое приходится на 19 августа.
Также 18 августа совершается память мученика Евсигния Антиохийского. В церковном календаре на этот день приходятся и памяти преподобномученика Иова Ущельского, священномучеников Анфира и Фавия, мученика Понтия Римлянина, праведной Нонны Назианзской и ряда других святых.
В 2026 году 18 августа приходится на Успенский пост, который продолжается с 14 по 27 августа. Для верующих это время поста, молитвы и подготовки к праздникам второй половины августа.
О том, что можно есть в Успенский пост и какие правила действуют в 2026 году, Life.ru рассказывал в отдельном материале.
Кто такой мученик Евсигний Антиохийский
Евсигний жил в III–IV веках и много лет служил в римском войске. По церковному преданию, военную службу он оставил уже в глубокой старости и вернулся в Антиохию, где проводил время в молитве, посте и посещении храмов.
Во время правления императора Юлиана Отступника Евсигния обвинили в исповедании христианства. Он открыто выступил в защиту веры и был казнён в 362 году. В житийной традиции говорится, что на момент смерти ему было около 110 лет.
Евстигней Житник: что означает народное название 18 августа
В народном календаре день памяти Евсигния превратился в Евстигнея Житника. Название связывали с жатвой, зерном и «житом» — хлебными злаками. К середине августа крестьяне продолжали уборочные работы и старались сохранить уже собранный урожай.
Ещё одно название даты — Луков день. В это время убирали лук, развешивали связки для хранения и использовали его в еде. В народных поверьях лук считался не только продуктом, но и символической защитой дома.
С Евстигнеем связывали и обрядовые действия на поле: благодарили землю за урожай, старались бережно относиться к хлебу и не оставлять собранное зерно без присмотра. Многие из этих обычаев сегодня сохранились только как этнографическая память.
Народные приметы на 18 августа
По погоде на Евстигнея Житника пытались судить о конце лета, осени и даже будущем декабре. Самые распространённые приметы такие:
- Какая погода стоит 18 августа, таким, по поверью, будет и декабрь.
- Земляные черви выползли на поверхность — к сырой и ненастной погоде.
- Низкие облака связывали с дождями и хорошим грибным сезоном.
- Чайки активно купаются в воде — к затяжной непогоде.
- Хорошо слышное далёкое эхо вечером считали признаком ясной погоды.
Народные приметы не являются научным прогнозом погоды, но остаются частью традиционного календаря и поискового интереса к дате.
Кто отмечает именины 18 августа
По православному месяцеслову 18 августа связаны с памятью святых, чьи имена носят Евсигний (Евстигней), Иов, Иоанн (Иван), Стефан (Степан), Симон, Евдокия, Дария (Дарья), Мария и Нонна. В календаре также встречаются редкие имена Анфир, Фавий, Понтий, Кантидий, Кантидиан и Сивел.
Именинникам 18 августа традиционно желают здоровья, мира, благополучия и помощи небесного покровителя.
Частые вопросы о 18 августа 2026 года
- Какой сегодня праздник 18 августа 2026 года?
В России 18 августа отмечают День географа. В православном календаре это предпразднство Преображения Господня и память мученика Евсигния Антиохийского. В народном календаре — Евстигней Житник, или Луков день.
- Что нельзя делать 18 августа?
По народным поверьям не советовали лениться, ссориться, небрежно обращаться с хлебом, оставлять открытыми запасы еды и хвастаться удачей. Это фольклорные запреты, а не требования православной церкви.
- Что можно делать 18 августа?
Традиция связывает день с хозяйственной работой, сбором урожая, заготовкой лука и выпечкой хлеба из нового зерна. Верующие готовятся к Преображению Господню и продолжают Успенский пост.
- Почему 18 августа называют Евстигнеем Житником?
Народное название возникло от имени мученика Евсигния, которого на Руси называли Евстигнеем, и от слова «жито». Дата приходилась на важный период жатвы и работы с зерном.
- Какой церковный праздник 18 августа?
Главная церковная тема дня — предпразднство Преображения Господня. Также церковь чтит мученика Евсигния Антиохийского и других святых, память которых приходится на 5 августа по старому стилю.
- Кто отмечает именины 18 августа?
Среди распространённых имён — Иван, Степан, Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Симон, Иов и Евстигней.
- 18 августа 2026 года — выходной или рабочий день?
18 августа 2026 года приходится на вторник. День географа не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому для большинства россиян это обычный рабочий день.
Итог: 18 августа 2026 года объединяет официальный День географа, православное предпразднство Преображения Господня и народный Евстигнеев день. Главные поисковые темы даты — что сегодня за праздник, что нельзя и можно делать, приметы, церковный календарь и именины.