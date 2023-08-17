День географа, "Никогда не сдавайся", Предпразднство Преображения Господня: Праздники и приметы 18 августа Сегодня, 18 августа 2023 года, в России отмечается "профессиональный" праздник тех, кто прекрасно знает, какая река в нашей стране самая длинная, а какая гора — самая высокая. А для православных верующих этот день посвящён приготовлению к грядущему большому празднеству. 16 августа, 21:01 18 августа отмечается День географа. Фото © Freepik

День географа

Сегодня, 18 августа 2023 года, в России отмечается достаточного молодой праздник — День географа. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 18 августа, дата не смещается.

Праздник установлен в 2020 году по поручению президента РФ.

Приурочен к дате создания в 1845 году Русского географического общества.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

В этот день проходят различные мероприятия для школьников и студентов.

Российское географическое общество является одним из старейших в мире из числа подобных. Это также одна из первых российских общественных организаций. С первых лет существования РГО ведёт обширную деятельность: исследовательскую, издательскую и просветительную.

В составе Русского географического общества более 23 тысяч членов в России и других странах. Его отделения есть во всех регионах нашей станы. РГО ежегодно проводит такие акции, как "Географический диктант", фотоконкурс "Самая красивая страна", многочисленные экспедиции на территории от Калининграда до Курил. Сегодняшний праздник, День географа, касается не только специалистов в области географии, но и представителей смежных профессий, которые способствуют популяризации географии.

День "Никогда не сдавайся"

18 августа — День "Никогда не сдавайся". Фото © Freepik

Сегодня, 18 августа, в России также отмечается праздник под названием День "Никогда не сдавайся". Вот что это за событие: Отмечается ежегодно 18 августа, дата не смещается.

Официально признан в целом ряде городов США и Канады.

Его инициатором является некоммерческая организация.

Главная цель — в этот день призывать всех ставить цели и достигать их.

День "Никогда не сдавайся" был придуман в США в 2019 году, это частная инициатива. Её автор создал сайт, который рассылает мэрам городов и штатов предложения учредить в их местности такой праздник, чтобы воодушевлять людей. Эти усилия не прошли даром — навстречу инициатору пошли уже очень многие, праздник стал международным. В России же он малоизвестен.

Есть расхожее высказывание: "Либо не начинай, либо, начав, не сдавайся". Какие же качества можно выработать в себе, чтобы не возникло соблазна опустить руки перед появляющимися проблемами? Целеустремлённые люди рекомендуют: смотреть на жизнь с оптимизмом; делать упор на своих сильных сторонах; не бояться приобретать даже негативный опыт; вспоминать на пути к успеху счастливые моменты жизни.

А на официальном сайте, посвящённом празднику День "Никогда не сдавайся", даются также следующие советы: Осмыслить уже имеющийся опыт, определить свои сильные стороны.

Поставить новые цели, причём сделать это чётко и в деталях.

Найти вдохновляющие истории, биографии.

Двигаться вперёд, стараясь каждый день изучать что-то новое.

Предпразднство Преображения Господня

18 августа — Предпразднство Преображения Господня. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

На пятницу, 18 августа, в России выпадает особый православный день — Предпразднство Преображения Господня. Рассказываем о нём: Предпразднство — это один или несколько дней, предшествующих большим православным праздникам.

Предпразднство Преображения Господня призвано подготовить верующих к грядущему торжеству.

Оно длится один день.

На богослужении начинают читать молитвы, посвящённые грядущему празднику.

Таким образом, сегодня тот день, когда можно подготовиться к Преображению Господнему, одному из двунадесятых, то есть двенадцати важнейших, праздников. Согласно Писанию, в день Преображения Спаситель дал своим ученикам возможность увидеть Царство Божие на земле. Это были Пётр, Иаков и Иоанн, и случилось это на горе Фавор.

Вечером накануне дня праздника совершается всенощное бдение. На великой вечерне читаются паремии праздника, совершается лития. В этот день православные ограничены в пище, так как с 14 августа продолжается Успенский пост.

День общего языка

18 августа — День общего языка. Фото © Freepik / drobotdean

Сегодня, 18 августа, в России отмечается малоизвестный праздник — День общего языка. Он достаточно молодой: Впервые упоминается в российском сегменте Интернета в 2019 году.

Праздник неофициальный, инициатор неизвестен.

Отмечается ежегодно 18 августа, дата не смещается.

Задумка в том, чтобы призывать людей находить точки соприкосновения, учиться слышать друг друга.

Судя по всему, этот праздник появился совсем недавно в России. В первых статьях, посвящённых ему, напоминали о предании про Вавилонскую башню. Согласно Писанию, когда люди строили её, Бог заставил их говорить на разных языках, они перестали друг друга понимать и больше не смогли вместе работать.

Интересно, что сейчас Вавилонская башня изображена на международном флаге искусственных языков. Он создан энтузиастами из разных стран, выступающими за появление на Земле единого средства общения, при помощи которого могли бы понять друг друга два человека из разных уголков планеты.

День общего дня перекликается с Днём эсперанто, который отмечался недавно. Пожалуй, этот искусственный язык на сегодняшний день стал самым успешным из их числа. На нём говорит несколько миллионов человек.

Приметы 18 августа

Евстигнеев день

18 августа Русская православная церковь чтит память мученика Евсигния Антиохийского. Он родился в Антиохии в середине III в. Шестьдесят лет он служил в римских войсках, в старости же удалился на свою родину. Там проводил время в молитвах, посте и посещении храмов. Когда на трон сел Юлиан Отступник, угнетавший христиан, Евсигния схватили. Тот же обличил императора в вероотступничестве и был казнён через отрубание головы в возрасте 110 лет.

На Руси же народ в этот день отмечал праздник под названием Евсигний-житник. К этому времени крестьяне уже успевали убрать большую часть урожая. Святого поминали испечённым ячменным хлебом. По какой-то причине в старину верили, что в эту дату тёмные силы поджидают детей, чтобы втянуть их в беду, поэтому подрастающее поколение старались не отпускать из дому. А сами взрослые не выходили из дома после заката, также опасаясь зла, которое, как считалось, в этот день разгуливает.

Погодные приметы на Евстигнеев день

Какой Евстигнеев день, таков и декабрь.

Раздаётся эхо — к солнечной погоде.

Черви выползли из земли — к ненастью.

Низкие облака — к хорошему урожаю грибов.

Именинники 18 августа

18 августа именины у актрисы Дарьи Поверенновой. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Сегодня, 18 августа, именины у обладателей следующих имён: Ефим

Иоанн (Иван)

Стефан (Степан)

Дария (Дарья)

Мария

Нонна (Нона).; Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и счастья!

Авторы Вадим Андреев