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18 августа, 09:09

Россия присмотрелась к жирафам и слонам из Лимпопо

Россия заинтересовалась возможностью импорта слонов и жирафов из ЮАР

Россельхознадзор намерен провести с коллегами из Южно-Африканской Республики переговоры о возможности ввоза в Россию африканских животных для зоопарков: бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов. Предполагается, что брать их будут из охотничьих заказников.

"Речь идёт об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг", приводит ТАСС сообщение Россельхознадзора.

Прежде же Россельхознадзор сообщал о переговорах с профильным ведомством ЮАР насчёт взаимных поставок животноводческой продукции. Российские специалисты запросили в республике данные о распространении там таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц и других подобных. Также может быть составлен список предприятий, которые могут поставлять такую продукцию.

В ЮАР открылся российский комплекс мониторинга космического мусора

В ЮАР открылся российский комплекс мониторинга космического мусора

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Южно-Африканской Республикой основываются на принципах стратегического партнёрства.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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