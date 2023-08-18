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18 августа, 09:41

Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе

В Ставрополе начался гранд-финал Международной премии уличной культуры и спорта "Кардо". Как рассказали в пресс-службе фестиваля, на торжественной церемонии открытия побывало более двух с половиной тысяч человек из 21 страны мира, а онлайн за событием наблюдали 15 тысяч человек.

"Ставрополье принимает самую талантливую молодёжь в области уличной культуры и спорта. Наш край стал площадкой для их творческого развития и общения. Такие события объединяют народы, делают ближе людей, живущих за тысячи километров друг от друга, говорящих на разных языках. Желаю каждому из вас найти здесь единомышленников и новых друзей", — поприветствовал участников гранд-финала глава региона Владимир Владимиров.

Фестиваль пройдёт с 17 по 20 августа на площади Ленина, в эти дни там будут подведены итоги по четырём конкурсам: видеоконкурс, соревнования, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, грантовый конкурс. Также будут работать тематические площадки, среди них музей скейтбординга и выставка автомобилей. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по хип-хопу, паркуру и граффити.

  • Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу
    Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу
    Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу
    Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу

Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе. Фото © Предоставлено Лайфу

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В текущем году более 15 тысяч человек стали участниками онлайн-этапа по десяти направлениям "Кардо". Среди них отобрали топ-30, а в следующем этапе топ-6 участников, которые в течение четырёх дней будут бороться за победу. Помимо основного призового фонда — более трёх миллионов рублей — также будут определены грантополучатели, которые получат поддержку в сумме до полутора миллионов рублей.

"Кардо" — первая в мире международная премия, основной целью которой является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В 2023 году она стала частью президентской платформы "Россия — страна возможностей".

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Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Наталья Исакова
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