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18 августа, 09:58

В Крыму опровергли украинские фейки о воздушной тревоге на мосту

Крючков назвал вбросом сведения о воздушной тревоге на Крымском мосту

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Приходящая на телефоны крымчан информация от якобы оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту является фейковой. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

"Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам", подчеркнул чиновник.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым. В результате был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.

Татьяна Миссуми
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