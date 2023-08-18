В Крыму опровергли украинские фейки о воздушной тревоге на мосту
Крючков назвал вбросом сведения о воздушной тревоге на Крымском мосту
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Приходящая на телефоны крымчан информация от якобы оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту является фейковой. Об этом в телеграм-канале сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.
"Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам", — подчеркнул чиновник.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым. В результате был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.