Французский производитель запчастей Valeo решил уйти из России
Французский Valeo продаёт российский бизнес НПК "Автоприбор"
Французский производитель запчастей Valeo продал российский бизнес компании НПК "Автоприбор", сообшщает пресс-служба компании. При этом сумма сделки не раскрывается.
"Valeo объявляет о подписании соглашения с компанией НПК "Автоприбор" о передаче ей всех производственных активов по созданию коробок передач в России", — говорится в пресс-релизе.
Как отметили в Valeo, решение продать российские активы позволит сохранить рабочие места 158 местным сотрудникам. При этом компания оставляет за собой право обратного выкупа бизнеса в течение 10 лет, но воспользоваться им можно будет только с 2029 года. По итогам первого полугодия 2023 года общая выручка Valeo от продаж в РФ составила 11,2 миллиарда евро.
Ранее стало известно, что в Россию вернулись дилеры Volkswagen, Audi, Škoda и Lamborghini. Напомним, в июне стало известно о смене Volkswagen Group Rus названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group". Тогда же сообщалось о ребрендинге.
ТАСС / IP3press / IMAGO / Vincent Isore