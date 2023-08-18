Французский производитель запчастей Valeo решил уйти из России

"Valeo объявляет о подписании соглашения с компанией НПК "Автоприбор" о передаче ей всех производственных активов по созданию коробок передач в России", — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в Valeo, решение продать российские активы позволит сохранить рабочие места 158 местным сотрудникам. При этом компания оставляет за собой право обратного выкупа бизнеса в течение 10 лет, но воспользоваться им можно будет только с 2029 года. По итогам первого полугодия 2023 года общая выручка Valeo от продаж в РФ составила 11,2 миллиарда евро.