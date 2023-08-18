СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" после нападения на журналистов ВГТРК в Москве.

По данным следствия, 17 августа группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" снимала репортаж о так называемых "профессиональных соседях". Но двое мужчин в квартире на улице Касимовской не захотели становиться героями репортажа и "применили физическую силу" к журналистам.

"Фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения", — рассказали в московском ГСУ СКР.