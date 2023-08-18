СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" после нападения на журналистов ВГТРК в Москве.
По данным следствия, 17 августа группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" снимала репортаж о так называемых "профессиональных соседях". Но двое мужчин в квартире на улице Касимовской не захотели становиться героями репортажа и "применили физическую силу" к журналистам.
"Фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения", — рассказали в московском ГСУ СКР.
А ранее в подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Мужчина нанёс 11 ударов руками и ногами по голове подростка, а ещё хотел задавить его своим же телом. Правоохранителям он сказал, что школьник якобы кинулся с ножом, но не учёл записи с камер видеонаблюдения у подъезда.
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