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18 августа, 11:04

СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" после нападения на журналистов ВГТРК в Москве.

По данным следствия, 17 августа группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" снимала репортаж о так называемых "профессиональных соседях". Но двое мужчин в квартире на улице Касимовской не захотели становиться героями репортажа и "применили физическую силу" к журналистам.

"Фигуранты задержаны. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения", — рассказали в московском ГСУ СКР.

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А ранее в подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Мужчина нанёс 11 ударов руками и ногами по голове подростка, а ещё хотел задавить его своим же телом. Правоохранителям он сказал, что школьник якобы кинулся с ножом, но не учёл записи с камер видеонаблюдения у подъезда.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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