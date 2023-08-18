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18 августа, 11:59

Юрист рассказал, как меньше платить за коммунальные услуги во время отпуска

Юрист Крохин: Перерасчёт за ТКО возможен, если жильцов не было пять рабочих дней

Многие услуги ЖКХ в многоквартирных домах оплачиваются без учёта того, пользуется ли человек квартирой. При этом платить за вывоз мусора можно меньше, если хозяин уезжал в длительный отпуск. Об этом заявил председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

Он напомнил, что как таковых перерасчётов размера платы за ЖКУ из-за отпуска нет, а коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учёта.

"Если граждане уезжают, они не пользуются услугами, и показания нулевые. Единственное изменение, которое недавно вступило в силу: если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов", — отметил он в беседе с радио Sputnik.

Перерасчёт возможен, если дома вас не было больше пяти рабочих дней, но не больше шести месяцев. Для этого надо подать заявление в управляющую компанию не позже чем через 30 дней после возвращения. Причём важно сохранить билеты и путёвки, так как там могут потребовать документы, подтверждающие отсутствие дома.

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Ранее Лайф писал, что Минстрой разрабатывает систему накопительных счетов для оплаты ЖКУ. Платежи потребителей будут аккумулироваться на специальном банковском счёте.

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Никита Осипов
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