Опрос показал, где россияне чаще всего ходят в походы

Отдых в формате походов особо популярен в Подмосковье (36%) и Татарстане (28%). Таковы результаты опроса, проведённого онлайн-гипермаркетом "Всеинструменты.ру". В топ популярных мест для летнего отдыха в лесу также вошли Нижегородская, Калининградская, Новосибирская и Ленинградская области, а также Башкортостан. 70% участников исследования заявили, что регулярно выбираются с семьёй на природу.

Самыми полезными в походах предметами, по мнению россиян, являются палатка и спальник. А вот по поводу генератора электричества, спортивного инвентаря, гитары и телескопа граждане высказались иначе. Примерно трети респондентам нравится в походах отсутствие связи и возможность посидеть ночью у костра, меньше ценят свежий воздух и посещение новых мест.

По мнению 23% опрошенных, главная проблема в походах — комары, а 12% указали на физическую нагрузку. В перечне неудобств также оказались отсутствие душа и туалета и перепады температуры. Также некоторые респонденты заявили о страхе заблудиться, отмечает RT.