Спасатель рассказал, как организовать безопасный сплав по реке
Спасатель Гофштейн: К сплаву по реке нужно тщательно готовиться
Подготовка сплава должна быть очень серьёзной, иначе может произойти трагедия. Для водных походов наиболее безопасными являются равнинные реки, так как у них нет порогов и сужений. Путешествовать в этом случае по силам людям любого возраста. Об этом рассказал заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн. Он добавил, что при сплаве важно взаимопонимание в группе, в противном случае возникает раздрай там, где нужна синхронность.
"Если экипаж не имеет опыта, нет слаженности, то затея со сплавом становится весьма и весьма сомнительной. Даже на спокойных реках. Ведь и там могут встречаться какие-то омуты, водовороты, прижимы, упавшие деревья. Чтобы обойти такие препятствия, нужно, чтобы экипаж работал синхронно и понимал друг друга", — подчеркнул Гофштейн в беседе с телеканалом "360".
Он добавил, что сплавляться по первой понравившейся реке нельзя. А плавсредство должно быть надёжным и устойчивым.
"Надо знать, куда вы суётесь. А то три километра вы плыли, пели песни, а потом внезапно попали в какую-нибудь "бочку", вас закрутило и убило. Поэтому реку надо знать, обладать опытом", — сказал спасатель.
Кроме того, важно следить за прогнозом погоды: в реках иногда меняются скорость течения и уровень воды. Бывает, она скрывает препятствия, в частности торчащие камни. Эксперт подчеркнул, что вода является средой, которая не приспособлена для человека: он становится в ней заложником.
Во время сплава у всех должны быть шлемы и спасательные жилеты. Вещи на борту надо привязать к судну и упаковать в непромокаемую оболочку. Важно взять с собой сменную и тёплую одежду, а также медикаменты. Нужно заранее рассмотреть варианты схода с маршрута. О продолжительности путешествия должны знать сотрудники МЧС. При этом за пренебрежение правилами безопасности организаторы сплавов не несут ответственности и оплачивать работу спасателей, которые их будут искать, не будут, заметил специалист.
"До сих пор у нас нет единой концепции определения виноватых и взыскания издержек за проведение поисково-спасательных работ. Кроме того, критерии очень расплывчато сформулированы, а в качестве экспертов редко привлекают людей, которые знают предмет", — заключил Гофштейн.
Ранее Лайф рассказывал о потерявшейся во время сплава по реке в Пермском крае группе туристов с детьми. 9 июля путешественники должны были прибыть в посёлок Средняя Усьва и выйти на связь, но не сделали этого. Испуганные родственники обратились в экстренные службы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предположил, что туристы могли сесть на мель. Всё закончилось хорошо: пострадавших нет, катамараны с туристами встретили спасатели МЧС. Причём те даже не подозревали, что их разыскивают.
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