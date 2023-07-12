Спасатель рассказал, как организовать безопасный сплав по реке

Подготовка сплава должна быть очень серьёзной, иначе может произойти трагедия. Для водных походов наиболее безопасными являются равнинные реки, так как у них нет порогов и сужений. Путешествовать в этом случае по силам людям любого возраста. Об этом рассказал заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн. Он добавил, что при сплаве важно взаимопонимание в группе, в противном случае возникает раздрай там, где нужна синхронность.

"Если экипаж не имеет опыта, нет слаженности, то затея со сплавом становится весьма и весьма сомнительной. Даже на спокойных реках. Ведь и там могут встречаться какие-то омуты, водовороты, прижимы, упавшие деревья. Чтобы обойти такие препятствия, нужно, чтобы экипаж работал синхронно и понимал друг друга", — подчеркнул Гофштейн в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что сплавляться по первой понравившейся реке нельзя. А плавсредство должно быть надёжным и устойчивым.

"Надо знать, куда вы суётесь. А то три километра вы плыли, пели песни, а потом внезапно попали в какую-нибудь "бочку", вас закрутило и убило. Поэтому реку надо знать, обладать опытом", — сказал спасатель.

Кроме того, важно следить за прогнозом погоды: в реках иногда меняются скорость течения и уровень воды. Бывает, она скрывает препятствия, в частности торчащие камни. Эксперт подчеркнул, что вода является средой, которая не приспособлена для человека: он становится в ней заложником.

Во время сплава у всех должны быть шлемы и спасательные жилеты. Вещи на борту надо привязать к судну и упаковать в непромокаемую оболочку. Важно взять с собой сменную и тёплую одежду, а также медикаменты. Нужно заранее рассмотреть варианты схода с маршрута. О продолжительности путешествия должны знать сотрудники МЧС. При этом за пренебрежение правилами безопасности организаторы сплавов не несут ответственности и оплачивать работу спасателей, которые их будут искать, не будут, заметил специалист.