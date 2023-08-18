Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"*

Напомним, что эта организация включена в реестр иноагентов 25 декабря 2014 года. Это был один из первых таких случаев после вступления в силу соответствующих поправок. "Сахаровский центр" получал целевое финансирование от МИД Нидерландов и британского фонда Sigrid Rausing Trust. Организацию штрафовали за нарушение деятельности иноагента. Создана же она была в 1990 году вдовой Сахарова Еленой Боннэр и рядом правозащитников.