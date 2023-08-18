Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"*
Московский городской суд по иску Министерства юстиции принял решение о ликвидации "Сахаровского центра"*. Соответствующее решение зачитал судья на заседании.
"Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова"* удовлетворить", — сказал судья Вячеслав Полыга.
Напомним, что эта организация включена в реестр иноагентов 25 декабря 2014 года. Это был один из первых таких случаев после вступления в силу соответствующих поправок. "Сахаровский центр" получал целевое финансирование от МИД Нидерландов и британского фонда Sigrid Rausing Trust. Организацию штрафовали за нарушение деятельности иноагента. Создана же она была в 1990 году вдовой Сахарова Еленой Боннэр и рядом правозащитников.
Напомним, ранее суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе* в виде 25 лет тюрьмы. Он осуждён по делу о госизмене, распространении фейков о Российской армии и руководстве нежелательной организацией.
* Признан иностранным агентом
ТАСС / Владимир Гердо