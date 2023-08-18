Повернуть оружие или капитулировать: МИД России обратился с призывом к украинским военным

Россия призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед Вооружёнными силами РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что преступный киевский режим не прекращает обстрелы российских городов и сёл оружием, полученным от стран НАТО. Это приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей. Также для проведения террористических атак режим Владимира Зеленского активно задействует беспилотники. Очередная такая попытка была сегодня ночью в Москве.

СК России расследует все эти факты, и на основании этих данных выносятся приговоры "украинским неонацистам, применившим в вооружённом конфликте запрещённые методы, убивавшим раненых военнопленных, а также совершившим преступления против гражданского населения, в том числе убийства по мотивам политической и идеологической ненависти".

Как заверила Захарова, Россия сделает всё необходимое, чтобы "никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия за совершённые преступления".

"Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что двух боевиков украинского нацбата "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Как признались азовцы, они находились на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева и вели обстрел гражданских за попытку покинуть здание.