Повернуть оружие или капитулировать: МИД России обратился с призывом к украинским военным
МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать
Россия призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед Вооружёнными силами РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что преступный киевский режим не прекращает обстрелы российских городов и сёл оружием, полученным от стран НАТО. Это приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей. Также для проведения террористических атак режим Владимира Зеленского активно задействует беспилотники. Очередная такая попытка была сегодня ночью в Москве.
СК России расследует все эти факты, и на основании этих данных выносятся приговоры "украинским неонацистам, применившим в вооружённом конфликте запрещённые методы, убивавшим раненых военнопленных, а также совершившим преступления против гражданского населения, в том числе убийства по мотивам политической и идеологической ненависти".
Как заверила Захарова, Россия сделает всё необходимое, чтобы "никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия за совершённые преступления".
"Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее сообщалось, что двух боевиков украинского нацбата "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Как признались азовцы, они находились на крыше одного из многоквартирных домов по улице Латышева и вели обстрел гражданских за попытку покинуть здание.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Александр Река