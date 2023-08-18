Россиянам предложили поучаствовать в сборе книг для школ новых регионов

Всероссийский проект "Бизнес-мобилизация" корпорации "Синергия" объявил сбор книг к 1 сентября для школ новых регионов страны, сообщили Лайфу в пресс-службе организации.

Акция стартовала ещё 1 июня, её поддержали известные артисты, предприниматели, крупные библиотеки и просто неравнодушные жители. Часть книг уже собрана, осталось закупить ещё три тысячи экземпляров. Список необходимой литературы можно найти здесь.

Сбор средств на книги ведётся совместно с партнёрами проекта: Народным фронтом, "Опорой России" и фондом помощи "Атаман".