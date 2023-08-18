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18 августа, 12:38

Россиянам предложили поучаствовать в сборе книг для школ новых регионов

Проект "Бизнес-мобилизация" объявил сбор книг для школ новых регионов

Всероссийский проект "Бизнес-мобилизация" корпорации "Синергия" объявил сбор книг к 1 сентября для школ новых регионов страны, сообщили Лайфу в пресс-службе организации.

Акция стартовала ещё 1 июня, её поддержали известные артисты, предприниматели, крупные библиотеки и просто неравнодушные жители. Часть книг уже собрана, осталось закупить ещё три тысячи экземпляров. Список необходимой литературы можно найти здесь.

Сбор средств на книги ведётся совместно с партнёрами проекта: Народным фронтом, "Опорой России" и фондом помощи "Атаман".

Первоклассники из прифронтовой зоны Херсонской области получили школьные наборы

Первоклассники из прифронтовой зоны Херсонской области получили школьные наборы

Ранее Лайф сообщал, что в гуманитарной миссии в новых регионах России приняло участие более 2,5 тысячи активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты".

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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