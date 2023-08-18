Москвичам перечислили места, где можно искупаться в последние жаркие выходные
Kp.ru: Купание в Москве разрешено лишь в девяти зонах отдыха
К настоящему моменту есть лишь девять зон отдыха в Москве, где столичные власти официально разрешили купаться. Об этом сообщает газета kp.ru.
По данным столичного управления Роспотребнадзора, качество воды отвечает санитарным нормам лишь в девяти зонах отдыха. За лето специалисты собрали свыше 700 проб воды и около 1000 проб песка в разных местах. И еженедельно данные о безопасных зонах для купания обновлялись.
Так, на сегодняшний день можно купаться в следующих местах:
- "Серебряный бор – 2" (СЗАО)
- "Серебряный бор – 3" (СЗАО)
- Мещерское (ЗАО)
- Пляж "Динамо" (САО)
- Тропарёво (ЮЗАО)
- Путяевский пруд № 1 (ВАО)
- Большой городской пруд (ЗелАО)
- Школьное озеро (ЗелАО)
- Чёрное озеро (ЗелАО)
Ранее Лайф писал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода и до плюс 24–25 градусов тепла. Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.
ТАСС / Сергей Фадеичев