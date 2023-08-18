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18 августа, 13:04

Москвичам перечислили места, где можно искупаться в последние жаркие выходные

Kp.ru: Купание в Москве разрешено лишь в девяти зонах отдыха

К настоящему моменту есть лишь девять зон отдыха в Москве, где столичные власти официально разрешили купаться. Об этом сообщает газета kp.ru.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, качество воды отвечает санитарным нормам лишь в девяти зонах отдыха. За лето специалисты собрали свыше 700 проб воды и около 1000 проб песка в разных местах. И еженедельно данные о безопасных зонах для купания обновлялись.

Так, на сегодняшний день можно купаться в следующих местах:

  • "Серебряный бор – 2" (СЗАО)
  • "Серебряный бор – 3" (СЗАО)
  • Мещерское (ЗАО)
  • Пляж "Динамо" (САО)
  • Тропарёво (ЮЗАО)
  • Путяевский пруд № 1 (ВАО)
  • Большой городской пруд (ЗелАО)
  • Школьное озеро (ЗелАО)
  • Чёрное озеро (ЗелАО)
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Ранее Лайф писал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода и до плюс 24–25 градусов тепла. Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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