Москвичам перечислили места, где можно искупаться в последние жаркие выходные

К настоящему моменту есть лишь девять зон отдыха в Москве, где столичные власти официально разрешили купаться. Об этом сообщает газета kp.ru.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, качество воды отвечает санитарным нормам лишь в девяти зонах отдыха. За лето специалисты собрали свыше 700 проб воды и около 1000 проб песка в разных местах. И еженедельно данные о безопасных зонах для купания обновлялись.

Так, на сегодняшний день можно купаться в следующих местах: "Серебряный бор – 2" (СЗАО)

"Серебряный бор – 3" (СЗАО)

Мещерское (ЗАО)

Пляж "Динамо" (САО)

Тропарёво (ЮЗАО)

Путяевский пруд № 1 (ВАО)

Большой городской пруд (ЗелАО)

Школьное озеро (ЗелАО)

Чёрное озеро (ЗелАО)