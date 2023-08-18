Любителей шашлыка предупредили о риске получить трясущиеся руки

Эссенциальный тремор — заболевание, которое вызывает неконтролируемое дрожание рук, ног и других частей тела. В большинстве случаев данное расстройство передаётся по наследству, однако нередко оно может возникнуть из-за неправильного питания, предупредила врач-нев­ролог Инга Валентирова. Особенно, по её словам, опасны шашлыки.

"Распространённая причина [появления тремора] — неправильное питание, а именно: избыток в пище алкалоида b-карболина, который образуется во время приготовления животного белка (мяса) при высокой температуре. Масло и мясо начинают выделять вредные вещества, которые отравляют организм. Поэтому, если вы очень любите шашлыки, ешьте их реже", — приводит слова медика газета aif.ru.

К другим причинам, провоцирующим неконтролируемое дрожание частей тела, специалист отнесла пристрастие к курению, наркотикам, спиртному, большим дозам кофеина. В зоне риска и те, кто злоупотребляет некоторыми препаратами, в частности нейролептиками или антидепрессантами. Коме того, тремор возникает и при заболеваниях почек, печени и дефиците витамина В12. Также невролог указала, что с таким недугом часто сталкиваются люди, чья профессия связана с точностью, к примеру хирурги или часовые мастера.

Избавиться от недуга можно только с помощью грамотной терапии, назначить которую может врач, поэтому появление неконтролируемого дрожания — это всегда повод обратиться к специалисту, резюмировала Валентирова.