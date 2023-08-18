На шоу каскадёров в Петербурге поставили три мировых рекорда

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каскадёры показали самые опасные трюки на автомобилях, всего заявлено 35 участников, многие из которых давно известны по съёмкам в кино. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Шоу каскадёров в Петербурге. Видео © VK / Злата Миллер

"Мировой рекорд, едет машина, и вокруг неё наворачивают круги дрифтеры, в миллиметре от неё. Такое тоже никто в мире не делает, и призрачного гонщика никто в мире не делает", — сказал каскадёр, режиссёр-постановщик, президент Федерации экстремальных видов спорта Игорь Панин.

Гости шоу смогли увидеть, как автомобили ездят на двух колёсах, преодолевают препятствия из нескольких машин или проносятся через огненное кольцо. На мероприятии уже поставлены три мировых рекорда. Итоги зафиксирует специальная комиссия. Продлится шоу до 27 августа.