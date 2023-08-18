Румыния предложила Украине признать молдавский язык несуществующим

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал украинского коллегу Дениса Шмыгаля официально признать, что молдавского языка не существует. Озвучил он такое предложение в Бухаресте, куда Шмыгаль прибыл с визитом.

"Касательно проблемы так называемого "молдавского" языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признаёт официальным языком румынский", — сказал румынский премьер на брифинге.

Он также поднял тему защиты прав этнических румын на Украине. Чолак рассказал, что заявил коллеге об обеспокоенности в его стране этим вопросом. Бухарест ожидает от Киева "открытости и вовлечённости" в решении проблем национального меньшинства.