Румыния предложила Украине признать молдавский язык несуществующим
Премьер Румынии призвал Украину признать, что молдавского языка нет
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал украинского коллегу Дениса Шмыгаля официально признать, что молдавского языка не существует. Озвучил он такое предложение в Бухаресте, куда Шмыгаль прибыл с визитом.
"Касательно проблемы так называемого "молдавского" языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признаёт официальным языком румынский", — сказал румынский премьер на брифинге.
Он также поднял тему защиты прав этнических румын на Украине. Чолак рассказал, что заявил коллеге об обеспокоенности в его стране этим вопросом. Бухарест ожидает от Киева "открытости и вовлечённости" в решении проблем национального меньшинства.
Напомним, румынский политик предложила произвести передачу Румынии её "исторических земель" на территории Украины. Так, парламентарий предлагает занять Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Причём сделать это, по её мнению, нужно к 2027 году.
t.me / Denys_Smyhal