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18 августа, 14:11

Румыния предложила Украине признать молдавский язык несуществующим

Премьер Румынии призвал Украину признать, что молдавского языка нет

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал украинского коллегу Дениса Шмыгаля официально признать, что молдавского языка не существует. Озвучил он такое предложение в Бухаресте, куда Шмыгаль прибыл с визитом.

"Касательно проблемы так называемого "молдавского" языка я напомнил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры. Я напомнил, что Молдавия недавно приняла нормативный акт, согласно которому она признаёт официальным языком румынский", — сказал румынский премьер на брифинге.

Он также поднял тему защиты прав этнических румын на Украине. Чолак рассказал, что заявил коллеге об обеспокоенности в его стране этим вопросом. Бухарест ожидает от Киева "открытости и вовлечённости" в решении проблем национального меньшинства.

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Напомним, румынский политик предложила произвести передачу Румынии её "исторических земель" на территории Украины. Так, парламентарий предлагает занять Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Причём сделать это, по её мнению, нужно к 2027 году.

Обложка ©

t.me / Denys_Smyhal

Андрей Григорьев
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