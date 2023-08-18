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18 августа, 14:22

Суд в Москве арестовал сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, которого обвиняют в организации работы нежелательной неправительственной организации. Мельконьянц пробудет под стражей как минимум до 17 октября. Вину он не признаёт.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября", — цитирует ТАСС решение судьи.

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Напомним, 17 августа стало известно, что против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело. Ему вменяют организацию работы нежелательной в России НПО.

* Организация признана в России иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Александра Вишнякова
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