Суд в Москве арестовал сопредседателя движения "Голос"* Мельконьянца

Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, которого обвиняют в организации работы нежелательной неправительственной организации. Мельконьянц пробудет под стражей как минимум до 17 октября. Вину он не признаёт.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября", — цитирует ТАСС решение судьи.

Напомним, 17 августа стало известно, что против сопредседателя движения "Голос"* юриста Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело. Ему вменяют организацию работы нежелательной в России НПО.