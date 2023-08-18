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18 августа, 14:50

Власти Канады ввели санкции против трёх московских судов

Канада ввела санкции против пятнадцати российских физических и трёх юридических лиц, в том числе в отношении Московского городского суда, Хамовнического и Басманного районных судов.

"Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда", — сообщается на сайте Правительства Канады.

Как уточнили в Оттаве, причиной введения рестрикций стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских оппозиционеров, включая Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу*.

Канада ввела санкции против Пригожина, Киркорова и SHAMAN

Канада ввела санкции против Пригожина, Киркорова и SHAMAN

Ранее Лайф писал, что Евросоюз дополнил санкционный список против РФ, добавив туда семь человек и пять организаций, в том числе Институт русского зарубежья.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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