Власти Канады ввели санкции против трёх московских судов

Канада ввела санкции против пятнадцати российских физических и трёх юридических лиц, в том числе в отношении Московского городского суда, Хамовнического и Басманного районных судов.

"Этими субъектами [в отношении которых введены санкции] являются два районных суда, находящихся под федеральным контролем, под надзором Московского городского суда", — сообщается на сайте Правительства Канады.

Как уточнили в Оттаве, причиной введения рестрикций стало вынесение приговоров этими судами в адрес российских оппозиционеров, включая Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу*.

Ранее Лайф писал, что Евросоюз дополнил санкционный список против РФ, добавив туда семь человек и пять организаций, в том числе Институт русского зарубежья.