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18 августа, 14:59

В Финляндии заявили, что сами предложили пересечь своё небо российским самолётам

Fintraffic: Финские диспетчеры сказали самолётам РФ обойти грозу через их небо

Российские самолёты оказались в воздушном пространстве Финляндии, чтобы обойти грозу, по рекомендации местных авиадиспетчеров. Об этом сообщила представитель компании по организации транспортного движения Fintraffic Лена Хухтамаа в беседе с РБК.

"Я могу подтвердить, что нескольким российским самолётам наши авиадиспетчеры посоветовали обойти грозу через воздушное пространство Финляндии", — сказала она.

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Накануне Лайф писал, что три российских самолёта пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии. Речь идёт о рейсах "Уральских авиалиний", "России" и Nordwind.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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