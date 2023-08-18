В Финляндии заявили, что сами предложили пересечь своё небо российским самолётам
Fintraffic: Финские диспетчеры сказали самолётам РФ обойти грозу через их небо
Российские самолёты оказались в воздушном пространстве Финляндии, чтобы обойти грозу, по рекомендации местных авиадиспетчеров. Об этом сообщила представитель компании по организации транспортного движения Fintraffic Лена Хухтамаа в беседе с РБК.
"Я могу подтвердить, что нескольким российским самолётам наши авиадиспетчеры посоветовали обойти грозу через воздушное пространство Финляндии", — сказала она.
Накануне Лайф писал, что три российских самолёта пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии. Речь идёт о рейсах "Уральских авиалиний", "России" и Nordwind.
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