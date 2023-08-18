В Финляндии заявили, что сами предложили пересечь своё небо российским самолётам

Российские самолёты оказались в воздушном пространстве Финляндии, чтобы обойти грозу, по рекомендации местных авиадиспетчеров. Об этом сообщила представитель компании по организации транспортного движения Fintraffic Лена Хухтамаа в беседе с РБК.