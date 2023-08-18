Завтра, 19 августа, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Санкт-Петербурге пройдёт Большой семейный фестиваль. Гостей праздника ждут разнообразные лекции, полезные мастер-классы, викторины и квесты.

Большой семейный фестиваль с мастер-классами и квестами пройдёт в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Вход для участников фестиваля свободный, нужно лишь зарегистрироваться на странице во "ВКонтакте" и показать на входе билет в печатном или электронном виде", — сообщает телеканал "Санкт-Петербург".