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18 августа, 15:19

Большой семейный фестиваль с мастер-классами и квестами пройдёт в Петербурге

Завтра, 19 августа, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова в Санкт-Петербурге пройдёт Большой семейный фестиваль. Гостей праздника ждут разнообразные лекции, полезные мастер-классы, викторины и квесты.

Большой семейный фестиваль с мастер-классами и квестами пройдёт в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Вход для участников фестиваля свободный, нужно лишь зарегистрироваться на странице во "ВКонтакте" и показать на входе билет в печатном или электронном виде", — сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе

Гранд-финал Международной премии уличной культуры "Кардо" стартовал в Ставрополе

Ранее Лайф сообщал, что на фестивале "Таврида-Арт" открылась крупнейшая в Крыму выставка "Арт-Экспо". Оборудованный павильон площадью 3500 квадратных метров стал главной площадкой для презентаций лучших достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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