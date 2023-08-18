Политолог нашёл объяснение призывам в Киеве на три года закрыть границу для мужчин

Предложение о запрете на выезд мужчин с Украины минимум на три года на самом деле не связано с демографическими проблемами. Эта инициатива указывает лишь на планы Киева долго вести боевые действия. Так считает политолог Алексей Ярошенко.

"Это не говорит о том, что киевский режим хочет настроить демографию, сохранить украинскую нацию, которой не существует. Нет, это говорит о том, что Украина собирается воевать долго", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Ярошенко уверен, что, если появится договорённость о прекращении огня, это не станет окончанием конфликта. По словам эксперта, Киев по наказу Запада пытается уничтожить как можно больше мужчин и женщин. А целью Штатов является ослабить как саму Россию, так и русский народ, который находится в Незалежной.