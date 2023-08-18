АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации Niva и Vesta

АвтоВАЗ поднял цены на ряд версий Niva и Vesta. При этом подорожание не коснулось базовых и бюджетных комплектаций автомобилей Lada.

"Определённая корректировка коснётся только ряда более оснащённых и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. АвтоВАЗ приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", — говорится в сообщении производителя.