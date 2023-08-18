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18 августа, 15:06

АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации Niva и Vesta

АвтоВАЗ поднял цены на ряд версий Niva и Vesta. При этом подорожание не коснулось базовых и бюджетных комплектаций автомобилей Lada.

"Определённая корректировка коснётся только ряда более оснащённых и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. АвтоВАЗ приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", — говорится в сообщении производителя.

АвтоВАЗ перезапускает производство автомобилей Lada Largus 14 августа

АвтоВАЗ перезапускает производство автомобилей Lada Largus 14 августа

Ранее в АвтоВАЗе уже заявили, что не будут повышать стоимость базовых и бюджетных версий автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады-Гранта", заверили в компании, так и останется ниже 700 тысяч рублей.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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