АвтоВАЗ поднял цены на некоторые комплектации Niva и Vesta
АвтоВАЗ поднял цены на ряд версий Niva и Vesta. При этом подорожание не коснулось базовых и бюджетных комплектаций автомобилей Lada.
"Определённая корректировка коснётся только ряда более оснащённых и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. АвтоВАЗ приложит все усилия, чтобы обеспечить доступность и конкурентоспособность своих автомобилей", — говорится в сообщении производителя.
Ранее в АвтоВАЗе уже заявили, что не будут повышать стоимость базовых и бюджетных версий автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады-Гранта", заверили в компании, так и останется ниже 700 тысяч рублей.
ТАСС / Александр Щербак