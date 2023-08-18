"Такой нам не надо": Памфилова объяснила, почему против "западной демократии" в России

России не нужна демократия по западному образцу, так как в этих странах это власть меньшинства. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе форума "Территория смыслов".

"В том западном понимании — нам этой демократии не нужно. А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путём выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", — отметила она.

Глава Центризбиркома также обратила внимание на то, что выборы обходятся дорого. Памфилова подчеркнула: чтобы система управления была качественная, необходимо развивать выборные институты на всех уровнях. По её мнению, ЦИК — одно из самых эффективных ведомств, так как ему удаётся эффективно решать задачи при минимальных затратах.