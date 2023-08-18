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18 августа, 16:22

"Такой нам не надо": Памфилова объяснила, почему против "западной демократии" в России

Памфилова: Западная демократия является неподходящей России властью меньшинства

России не нужна демократия по западному образцу, так как в этих странах это власть меньшинства. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе форума "Территория смыслов".

"В том западном понимании — нам этой демократии не нужно. А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путём выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо", — отметила она.

Глава Центризбиркома также обратила внимание на то, что выборы обходятся дорого. Памфилова подчеркнула: чтобы система управления была качественная, необходимо развивать выборные институты на всех уровнях. По её мнению, ЦИК — одно из самых эффективных ведомств, так как ему удаётся эффективно решать задачи при минимальных затратах.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Лайф напоминает, что единый день голосования в 2023 году пройдёт 10 сентября. Как сообщила Памфилова, по итогам регистрации на них выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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