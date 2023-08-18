Бойцу ВСУ дали 12 лет за корректировку обстрелов мирных жителей

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 12 годам лишения свободы бойца Вооружённых сил Украины Егора Куранова за корректировку обстрелов гражданской инфраструктуры и жилых домов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Верховный суд ДНР приговорил к 12 годам колонии бойца ВСУ. Видео © Telegram / Военные преступники

"Признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жёсткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учётом позиции гособвинителя суд приговорил Куранова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в суде.

По данным следствия, с 30 ноября 2018 года по 20 июня 2022 года Куранов выполнял приказы командования и обстреливал при помощи дронов жилые дома и гражданскую инфраструктуру в посёлках Коминтерново и Александровка. В результате обстрелов в Коминтернове был полностью разрушен жилой дом и частично — торговый комплекс, в Александровке был ранен мужчина. Кроме того, в апреле прошлого года обвиняемый ранил мирного жителя, идущего по улице.