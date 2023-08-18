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18 августа, 16:03

"Трата ценных ресурсов": СМИ узнали, как в Белом доме относятся к атакам Киева на Крым

CNN: В Белом доме заявили, что атаки на Крым являются пустой тратой ресурсов

Некоторые представители американской администрации США считают, что атаки Украины на Крым — пустая трата ценных ресурсов в рамках стратегии, которая привела к чрезмерному растягиванию сил этой страны между различными направлениями контрнаступления.

"Было бы, пожалуй, лучше, если бы они сосредоточились на контрнаступлении", — приводит CNN слова одного из представителей администрации США.

Его коллеги добавили, что атаки Киева хоть и отвлекли внимание РФ, но всё равно не привели к значимым результатам.

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Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обложка ©

Getty Images / Alex Edelman

Никита Осипов
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