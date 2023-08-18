Подаренный женой диплом подвёл полицейского под увольнение с позором

В Якутии после служебной проверки уволили сотрудника Министерства внутренних дел, который 16 лет работал по поддельному диплому. Как отметили в самом ведомстве, за это мужчина может понести наказание.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что руководителя подразделения информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ по Якутии сняли с должности после того, как выяснилось, что документ о высшем образовании ненастоящий. При этом сам мужчина заявил, что корочку ему подарила жена на день рождения.

"Установлено, что бывший сотрудник при приёме на службу в органы внутренних дел в 2007 году предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года", — отметили в региональном МВД.