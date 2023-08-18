Власти прокомментировали сообщения о скором подорожании соды

Торговый дом Башкирской содовой компании не собирается увеличивать стоимость пищевой соды и будет сохранять производственные объёмы. Об этом заявили в Минпромторге РФ, комментируя сообщения о росте цен на данную продукцию.

"Торговый дом "Башхим", который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года", — уточнили в ведомстве.

Также в компании отметили отсутствие дефицита пищевой соды. Склады заполнены с учётом прогнозируемых продаж. Там пояснили, что часть товара сбывается напрямую с завода, что выгоднее потребителям из-за низких цен, в которые не включено хранение продукции.

Ранее Mash сообщал, что пищевая сода подорожает на 7–10% к концу сентября этого года. Телеграм-канал писал, что завод в Башкирии, производящий около 85% всей российской соды, планирует поднять закупочную цену после 20 сентября.