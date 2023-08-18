Россияне рассказали, куда бы перенеслись на машине времени

Около половины россиян (44%) хотели бы вернуться в советское время, потому что испытывают по нему ностальгию. Такие результаты приводит сайт kp.ru после опроса о том, куда бы вы хотели отправиться на машине времени. Участие приняли 10 343 человека.

22% респондентов остались бы в настоящем, так как их всё устраивает в современной жизни. Ещё 15% хотели бы увидеть будущее, причём как России, так и остального мира. 8% опрошенных подошли к ответу прагматично, они мечтают вернуться на несколько лет назад, чтобы исправить собственные ошибки.

А вот 7% россиян оказались любителями Российской империи, именно этот период в истории привлекает их для путешествий во времени. И лишь 4% предпочли бы вернуться в Средневековье или Античность, как можно дальше от современности.