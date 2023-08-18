Россияне рассказали, куда бы перенеслись на машине времени
Опрос: Почти половина россиян хотела бы отправиться на машине времени в СССР
Около половины россиян (44%) хотели бы вернуться в советское время, потому что испытывают по нему ностальгию. Такие результаты приводит сайт kp.ru после опроса о том, куда бы вы хотели отправиться на машине времени. Участие приняли 10 343 человека.
22% респондентов остались бы в настоящем, так как их всё устраивает в современной жизни. Ещё 15% хотели бы увидеть будущее, причём как России, так и остального мира. 8% опрошенных подошли к ответу прагматично, они мечтают вернуться на несколько лет назад, чтобы исправить собственные ошибки.
А вот 7% россиян оказались любителями Российской империи, именно этот период в истории привлекает их для путешествий во времени. И лишь 4% предпочли бы вернуться в Средневековье или Античность, как можно дальше от современности.
Ранее Лайф писал, что отдых в формате походов особо популярен в Подмосковье (36%) и Татарстане (28%). В топ популярных мест для летнего отдыха в лесу также вошли Нижегородская, Калининградская, Новосибирская и Ленинградская области, а также Башкортостан. 70% участников исследования заявили, что регулярно выбираются с семьёй на природу.
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