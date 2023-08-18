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18 августа, 16:48

Россияне рассказали, куда бы перенеслись на машине времени

Опрос: Почти половина россиян хотела бы отправиться на машине времени в СССР

Около половины россиян (44%) хотели бы вернуться в советское время, потому что испытывают по нему ностальгию. Такие результаты приводит сайт kp.ru после опроса о том, куда бы вы хотели отправиться на машине времени. Участие приняли 10 343 человека.

22% респондентов остались бы в настоящем, так как их всё устраивает в современной жизни. Ещё 15% хотели бы увидеть будущее, причём как России, так и остального мира. 8% опрошенных подошли к ответу прагматично, они мечтают вернуться на несколько лет назад, чтобы исправить собственные ошибки.

А вот 7% россиян оказались любителями Российской империи, именно этот период в истории привлекает их для путешествий во времени. И лишь 4% предпочли бы вернуться в Средневековье или Античность, как можно дальше от современности.

Опрос показал, что больше половины россиян считают свою страну лучшей

Опрос показал, что больше половины россиян считают свою страну лучшей

Ранее Лайф писал, что отдых в формате походов особо популярен в Подмосковье (36%) и Татарстане (28%). В топ популярных мест для летнего отдыха в лесу также вошли Нижегородская, Калининградская, Новосибирская и Ленинградская области, а также Башкортостан. 70% участников исследования заявили, что регулярно выбираются с семьёй на природу.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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