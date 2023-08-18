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Опубликовано 18 августа 2023, 17:34
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Сальдо показал видео из зачищенного от ВСУ села Казачьи Лагеря

Сальдо подтвердил факт полной зачистки села Казачьи Лагеря от ВСУ

Село Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра и прилегающие к нему районы на сегодняшний день полностью зачищены от ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и показал видео из населённого пункта.

Зачищенное от ВСУ село Казачьи Лагеря. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" полностью зачистили от боевиков киевского режима местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагеря ", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Судя по опубликованным кадрам, населённый пункт серьёзно пострадал в ходе боёв российских войск с украинским десантом. По словам Сальдо, обстрелы села продолжаются и обстановка в нём "сложная, но контролируемая".

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Ранее стало известно, что украинский десант на быстроходной лодке попал под огонь при форсировании Днепра в районе Казачьих Лагерей. Вражеские силы были уничтожены.

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Кадр из видео Telegram / Владимир Сальдо

Наталья Исакова
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