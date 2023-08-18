Сальдо показал видео из зачищенного от ВСУ села Казачьи Лагеря

Село Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра и прилегающие к нему районы на сегодняшний день полностью зачищены от ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и показал видео из населённого пункта.

Зачищенное от ВСУ село Казачьи Лагеря. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" полностью зачистили от боевиков киевского режима местность на левом берегу Днепра у села Казачьи Лагеря ", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Судя по опубликованным кадрам, населённый пункт серьёзно пострадал в ходе боёв российских войск с украинским десантом. По словам Сальдо, обстрелы села продолжаются и обстановка в нём "сложная, но контролируемая".