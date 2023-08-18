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18 августа, 18:07

Правительство расширило перечень категорий медиков, получающих спецвыплаты

Правительство России расширило перечень медиков, которым положены специальные социальные выплаты. В него включены теперь сотрудники без медицинского образования. Такое постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Например, в документ добавлен пункт, согласно которому специальные социальные выплаты будут получать "медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием". Они будут получать дополнительно от 4500 до 18 500 рублей.

Как пояснили в Минздраве, новые правила коснутся около трёх тысяч человек. Среди них специалисты с высшим немедицинским образованием, которые работают в первичном звене здравоохранения, а также в медицинских организациях, оказывающих медико-санитарную помощь по территориальному принципу прикреплённому населению.

Для медиков, приезжающих в военные гарнизоны, ввели разовую выплату до 2 млн

Для медиков, приезжающих в военные гарнизоны, ввели разовую выплату до 2 млн

Эти выплаты были введены по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. Их получили уже более 900 тысяч медработников.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев
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