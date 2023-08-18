В ООН прокомментировали попытку ВСУ ударить дроном по Москве
Дюжаррик: ООН не поддерживает удары БПЛА по гражданской инфраструктуре
ООН выступает против атак БПЛА по гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя попытку Киева ударить по Москве в пятницу.
"Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился", — подчеркнул Дюжаррик.
Напомним, Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 18 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку террористической атаки ВСУ и сбили беспилотник.
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Агентство "Москва"