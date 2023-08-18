В ООН прокомментировали попытку ВСУ ударить дроном по Москве

ООН выступает против атак БПЛА по гражданской инфраструктуре, заявил на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя попытку Киева ударить по Москве в пятницу.

"Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился", — подчеркнул Дюжаррик.