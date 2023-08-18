Вашингтон, Токио и Сеул обязались поддерживать Киев и вводить санкции против РФ
Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Обложка © ТАСС / EPA
Власти Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи по итогам саммита в США договорились продолжать оказывать помощь Украине и вводить санкции против России. Об этом говорится в совместном заявлении трёх стран, распространённом агентством Yonhap.
"Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводить скоординированные и жесткие санкции против России и ускорить снижение зависимости от российских энергоносителей", — сказано в документе.
В эти дни в загородной резиденции президента США Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) проходит встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. По итогам переговоров главы трёх государств проведут совместную пресс-конференцию.
Ранее в США признали, что антироссийские санкции провалились. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, призвав Вашингтон перестать спонсировать Киев.