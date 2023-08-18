"Голос Бога" пришёл на помощь забывчивому Байдену на пресс-конференции

Президент Соединённых Штатов Джо Байден не смог вспомнить, кому он предоставляет слово после себя на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи.

Президент США Джо Байден назвал "голосом Бога" звук из громкоговорителя на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами Японии и Южной Кореи. Видео © Twitter / RNC Research

"Я с нетерпением жду возможности работать с вами обоими. Теперь я предоставляю слово... Кому я предоставляю слово?" — спросил американский лидер, оглядываясь по сторонам.

В итоге на помощь Байдену пришёл голос из громкоговорителя. Из него объявили, что следующим будет выступать южнокорейский президент Юн Сок Ёль, после чего хозяин Белого дома странно прокомментировал эту подсказку.

"Нам понадобился голос Бога, чтобы сказать это", — заявил Байден.