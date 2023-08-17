"Отвратительно и позорно": Американцы разнесли Байдена, отдыхающего на пляже во время пожаров на Гавайях
Fox News: Байден отдыхает на пляже в Делавэре, пока на Гавайях бушуют пожары
Американский лидер Джо Байден отдыхает на пляже, а в это время на Гавайях пытаются потушить бушующие пожары. Такое времяпрепровождение президента США возмутило граждан, в том числе журналистов телеканала Fox News.
Байден отдыхает на пляже, когда на Гавайях сражаются с пожарами. Видео © YouTube / Fox News
"Разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали жертв, Байден играл в Делавэре роль пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком", — отметила ведущая Fox News.
Она также отметила, что позже Байден заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь, однако даже это не смог сказать без помощи телесуфлёра. Американские пользователи в комментариях под видео написали, что фото Байдена в шезлонге олицетворяет всё его президентство. Некоторые подчеркнули: если бы у него была хоть капля совести, он бы ушёл из политики ещё сорок лет назад.
"Джо просто сидит на пляже, не проявляя ни сострадания, ни сочувствия. Отвратительно и позорно. По правде говоря, Джо даже не подозревает, что Гавайи — один из штатов нашей страны", — отметили юзеры.
Лайф напоминает: около недели назад на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Погибло по меньшей мере около ста человек. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибли 60 человек.
YouTube / Fox News