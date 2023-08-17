"Отвратительно и позорно": Американцы разнесли Байдена, отдыхающего на пляже во время пожаров на Гавайях

Она также отметила, что позже Байден заявил о готовности предоставить всю необходимую помощь, однако даже это не смог сказать без помощи телесуфлёра. Американские пользователи в комментариях под видео написали, что фото Байдена в шезлонге олицетворяет всё его президентство. Некоторые подчеркнули: если бы у него была хоть капля совести, он бы ушёл из политики ещё сорок лет назад.