Байден после шквала критики решил всё же посетить охваченный пожарами остров на Гавайях
Байден с женой Джилл посетят 21 августа охваченный пожарами штат Гавайи
Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл решили всё-таки посетить охваченный пожарами гавайский остров Мауи. Визит состоится 21 августа, сообщает пресс-служба Белого дома.
На острове американского лидера и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин. Там главе государства покажут последствия лесных пожаров, которые унесли жизни десятков человек. Байден обсудит шаги по восстановлению инфраструктуры. Стоит отметить, что решение о визите принято после того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала президента за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего.
Тем не менее в Белом доме уверяют, что глава Соединённых Штатов продолжает принимать меры по реагированию на стихийное бедствие. Указывается, что Байден уже неоднократно говорил о своих планах посетить штат, но с поездкой не спешил, дабы "не мешать экстренным службам устранять последствия стихийного бедствия".
Напомним, на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Погибло около ста человек. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек.
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