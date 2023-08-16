Байден после шквала критики решил всё же посетить охваченный пожарами остров на Гавайях

На острове американского лидера и первую леди встретят представители руководства штата и местных общин. Там главе государства покажут последствия лесных пожаров, которые унесли жизни десятков человек. Байден обсудит шаги по восстановлению инфраструктуры. Стоит отметить, что решение о визите принято после того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала президента за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего.