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18 августа, 21:55

Стало известно о планах США превратить G7 в G8

SCMP: США могут попытаться превратить G7 в "восьмёрку", добавив Южную Корею

После сближения Сеула и Токио следующей целью Соединённых Штатов может стать превращение Группы семи (G7) в "восьмёрку" из-за включения в неё Южной Кореи. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Также аналитики считают, что на следующем этапе можно будет ожидать включения Южной Кореи в такие союзы, как Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию). В издании говорится, что в будущем США, Южная Корея и Япония могут договориться о совместных трёхсторонних учениях на территориях этих стран.

Нынешнее сближение Сеула и Токио произошло благодаря избранию в Южной Корее президентом Юн Сок Ёля, уточняет South China Morning Post.

"До избрания Юн Сок Ёля Япония и Корея были готовы вцепиться друг другу в горло", — приводит газета слова аналитика Eurasia Group Джереми Чана.

"Большая семёрка" (G7) — неформальный международный клуб, включающий США, Японию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон, Сеул и Токио по итогам саммита в США договорились продолжать оказывать помощь Киеву и вводить санкции против России. Об этом говорится в совместном заявлении трёх стран по итогам встречи президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля в Соединённых Штатах.

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ТАСС / EPA

Кузьма Спирин
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