В Ялте умер местный "Хатико" Мухтар, прождавший погибшего хозяина 12 лет

В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, который 12 лет прождал своего погибшего хозяина на городской набережной. Об этом пишет паблик "Подслушано Ялта" во "ВКонтакте".

За эти годы собака стала местной достопримечательностью. Известно, что её хозяин работал спасателем на пляже, он погиб по неизвестным причинам. С тех пор Мухтар заглядывал в лица прохожих, ожидая наконец вновь воссоединиться с хозяином.

К счастью, пёс не остался один на один со своим горем, его заметил уличный музыкант, трубач Виктор Малиновский. Как оказалось, Мухтар — весьма творческая собака. Он часто подпевал артисту во время уличных выступлений. По словам музыканта, у пса даже были любимые композиции: From Souvenirs to Souvenirs Демиса Руссоса, Strangers In The Night Фрэнка Синатры и "Есть только миг" Александра Зацепина.

Пёс Мухтар поёт в Ялте в 2019 году. Видео © / "Подслушано Ялта" / Елена Авербух

Мухтар периодически жил и ел у трубача. Малиновский отметил, что после последнего своего выступления Мухтар не захотел подниматься в квартиру, вызвав беспокойство за себя.

"Мы с женой завернули его в покрывало и занесли. Дома он попил воды. Утром приехал ветеринар, послушал пса, уколол лекарство противовоспалительное для поддержки работы сердца, так как у животного фиксировалась аритмия. Псу должно было стать лучше", — пояснил музыкант в разговоре с местными СМИ.

Глава местной администрации Янина Павленко назвала смерть Мухтара большой утратой и заявила, что будет подниматься вопрос о том, чтобы установить собаке памятник.