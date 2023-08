В Ялте умер местный "Хатико" Мухтар, прождавший погибшего хозяина 12 лет

К счастью, пёс не остался один на один со своим горем, его заметил уличный музыкант, трубач Виктор Малиновский. Как оказалось, Мухтар — весьма творческая собака. Он часто подпевал артисту во время уличных выступлений. По словам музыканта, у пса даже были любимые композиции: From Souvenirs to Souvenirs Демиса Руссоса, Strangers In The Night Фрэнка Синатры и "Есть только миг" Александра Зацепина.