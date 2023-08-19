Запад получил большие проблемы из-за одержимости победить Россию, заявили в Германии
Обозреватель Bild Рёпке: Запад получил проблемы из-за идеи о победе над Россией
Запад столкнулся с проблемами из-за своего стремления победить Россию. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в соцсети X (ранее Twitter).
"Украинская армия никогда не была способна вытеснить Россию с юга и востока страны. В то же время и западное правительство, и власть в Киеве предполагали, что Россию можно победить. Теперь у нас проблемы..." — написал Рёпке.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины. По его словам, мощи России хватит, чтобы одержать победу в конфликте.
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